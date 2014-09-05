МГУ и Пекинский политехнический университет намерены создать совместный вуз
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Пекинский политехнический университет (ППУ) создадут совместный вуз, сообщает ИТАР-ТАСС. Учредительный договор о создании российско-китайского международного университета в пятницу подписали ректор МГУ академик Виктор Садовничий и президент ППУ Ху Хайянь.
"Впервые за 260 лет истории МГУ создается совместный университет в Китае. Это – уникальный проект. Выпускники российско-китайского международного университета будут получать дипломы МГУ и совместного университета, процесс обучения будет осуществляться на трех языках. Самая главная задача – обеспечить высшее качество образования, чтобы вся научная общественность равнялась на новый университет", – отметил ректор МГУ.
Инициативу создания вуза выдвинула китайская сторона, и в сентябре 2013 года был подписан соответствующий меморандум между МГУ и ППУ. Строительство будет осуществлено за счет Шэньчжэня. Вкладом МГУ в создание университета станут образовательные программы и научные разработки. Предположительно, около 80% студентов составят представители Китая, еще 20% – России и стран Центральной Азии.
Ожидается, что новый университет сможет принять первых учащихся уже в 2015 году. В первые годы своей деятельности вуз будет принимать до 500 обучающихся, число которых планируется довести до 5 тыс. человек с возможностью последующего увеличения. Учащиеся вуза в обязательном порядке будут проходить практику в России и крупнейших корпорациях РФ и КНР.
Перед подписанием учредительного договора ректор МГУ академик Виктор Садовничий прочел для китайских студентов и участников мероприятия публичную лекцию на тему "Фундаментальная наука и космические исследования в МГУ", в которой рассказал о вкладе ученых университета в изучение космоса, начиная с открытий Михаила Ломоносова и заканчивая последними достижениями ученых университета.