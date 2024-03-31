Miami Open: Коллинз выиграла крупнейший титул в карьере

Теннис
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Рыбкина второй год подряд проиграла в финале, передает Kazpravda.kz

Фото: gotennis.ru

В Майами завершился женский турнир «Мастерс». В финале 53-я ракетка мира Даниэль Коллинз победила №4 Елену Рыбакину в финале – 7:5, 6:3.

Это третий титул в карьере американки. Она впервые выиграла турнир WTA 1000, сообщает Sports.ru.

Коллинз пятый раз в 20 матчах обыграла соперницу из топ-5. Она прервала серию из восьми поражений от представительниц первой пятерки.

В понедельник она станет 22-й в рейтинге.

В январе Коллинз объявила, что проводит последний сезон в карьере.

Елена Рыбакина второй раз подряд проиграла в финале этого турнира. В прошлом году она уступила Петре Квитовой.

#теннис #Елена Рыбакина #Miami Open #Даниэль Коллинз

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