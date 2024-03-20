Miami Open: Путинцева вышла во второй круг

В Майами стартовал супертурнир, в котором участвуют первая и вторая ракетки Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Miami Open

Юлия Путинцева в первом круге «Мастерса» в Майами обыграла испанку Кристину Букша - 6:2; 3:6; 6:4. Следующей соперницей казахстанки станет 13-я ракетка мира Людмила Самсонова.

После удачного выступления на Индиан-Уэллс – выход в 1/8 финала – Юлия поднялась на 68-ю строчку рейтинга WTA.

Между тем определилась соперница четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной. Во втором круге ей будет противостоять датчанка Клара Таусон, обыгравшая американку Кэролайн Доулхайд – 6:3; 3:6; 6:4.

Рыбакина является прошлогодней финалисткой этого турнира. В решающем матче она уступила чешке Петре Квитовой.