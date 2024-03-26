Miami Open: Рыбакина и Путинцева вышли в восьмерку сильнейших

Елена Рыбакина одержала 20-ю победу в сезоне и вышла в четвертьфинал турнира, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-1000, сообщает ФТК.

В четвертом круге казахстанка со счётом 6:3, 7:5 обыграла 17-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис. Встреча продлилась 1 час и 20 минут. Елена четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми возможных. Счет в личных встречах стал - 2:2.

За выход в полуфинал соревнований в Майами Рыбакина сразится с девятой ракеткой мира из Греции Марией Саккари.

В свою очередь Юлия Путинцева со счётом 6:4, 7:6 (7:5) обыграла 36-ю ракетку мира украинку Ангелину Калинину. Матч продолжался 2 часа и 21 минуту. Теперь счёт в личных встречах стал 3:1 в пользу казахстанки.

В четвертьфинале Miami Open казахстанка сыграет с победительницей пары Виктория Азаренко (Беларусь) — Кэти Бултер (Великобритания).