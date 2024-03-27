Miami Open: Рыбакина вышла в полуфинал

За второй подряд выход в финал казахстанская прима сразится с обидчицей Юлии Путинцевой, передает Kazpravda.kz

Фото: сайт Miami Open

В четвертьфинале четвертая ракетка мира в упорной борьбе обыграла Марию Саккари (№9) из Греции со счетом 7:5; 6:7(4); 6:4.

Матч продолжался почти три часа.

За выход в финал турнира WTA 1000 Рыбакина сыграет против белоруски Виктории Азаренка (№32), которая одолела другую казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву (№68) - 6:7(4); 1:6; 6:3.

В прошлом году здесь Рыбакина дошла до финальной стадии, где уступила чешке Петре Квитовой.