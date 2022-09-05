МИД Казахстана осудил теракт у Посольства России в Кабуле

Министерство иностранных дел Казахстана решительно осуждает террористический акт, произошедший 5 сентября 2022 года у здания Посольства России в городе Кабуле и унесший жизни российских дипломатов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Считаем необходимым с афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и строго наказать виновных в соответствии с законом, а также предпринять необходимые меры для обеспечения защиты аккредитованного в Афганистане дипломатического корпуса и иностранных граждан.

Казахстанская сторона поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом и считает неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических представительств и их сотрудников.

Выражаем Министерству иностранных дел Российской Федерации, родным и близким погибших глубокие соболезнования», – говорится в заявлении Министерства иностранных дел РК.