МИД Казахстана сделал заявление по Нагорному Карабаху

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В министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, передает Kazpravda.kz.



"В связи с последними событиями вокруг Нагорного Карабаха, Республика Казахстан в очередной раз подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах её международно-признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путём в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 1 сентября президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян представил в парламент заявление о своей отставке. Парламент Нагорно-Карабахской республики на специальном заседании 9 сентября избрал нового президента - 45-летнего Самвела Шахраманяна.

МИД Азербайджана заявил, что президентские выборы в Карабахе стали грубым нарушением конституции и законов Азербайджанской Республики, а также норм международного права.



США и Евросоюз также отказались признать выборы в Нагорном Карабахе легитимными.