Михаил Шайдоров поблагодарил Президента и всех казахстанцев за поддержку

Церемония награждения чемпиона ХХV зимних Олимпийских игр Михаила Шайдорова прошла сегодня в Акорде, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Акорда

После поздравлений и получения наград, Олимпийский чемпион обратился к Главе государства и всем казахстанцам с речью.    

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Для меня огромная честь находиться здесь в статусе олимпийского чемпиона. Эта медаль – не только моя победа, это победа моих родителей, моих тренеров и всех казахстанцев, которые болели за меня, переживали и поддерживали. Эта победа – доказательство того, что мечты сбываются, когда за ними стоит кропотливый труд, работа, любовь и вера близких людей. Г-н Президент, то внимание, которое Вы уделяете нам, спортсменам, способствует большим достижениям, новым историям и рекордам. Олимпийское золото для меня – не финал. Впереди большой путь, который я хочу пройти с ответственностью за свою страну, и быть примером для молодого поколения и продолжать прославлять нашу страну для всего мира. Рахмет Сізге! С гордостью служу своей любимой стране – Казахстану!»,  – сказал Михаил Шайдоров.

