Михаил Шайдоров завоевал «серебро» на Гран-при по фигурному катанию в Китае

Спорт
91

В сумме он набрал 276,17 баллов, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

Представитель команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял второе место на этапе серии Гран-при в Чунцине (Китай), сообщает Olympic.kz.

После короткой программы Шайдоров удерживал за собой вторую строчку. В итоге ему удалось сохранить позицию.

За свое выступление в произвольной программе казахстанец получил от судей 182,96 балла.

В сумме он набрал 276,17, что позволило ему завершить турнир с "серебром".

Первым стал японец Сюн Сато - 278,48. Тройку лучших замкнул француз Адам Сяо Хим Фа - 252,53.

#гран-при #фигурное катание #Михаил Шайдоров

Популярное

Все
Легендарный ансамбль «Яшлык» празднует 50-летие
В Кызылординской области увеличилось число газифицированных сел
Энди Маррей стал тренером Джоковича
Михаил Шайдоров завоевал «серебро» на Гран-при по фигурному катанию в Китае
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Кызылординский рис: от поля до стола
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Международный фестиваль песен Шамши Калдаякова состоялся в Астане
В селе Коянды завершается строительство ряда социальных и инфраструктурных проектов
Туристический поезд Jibek Joly прибыл в Туркестан
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Обмен иностранными бланками разрешений с КНР переведут в цифровой формат
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Детсад для особенных детей построят в Актобе за счет возвращенных активов
Путинцева вывела Казахстан в квалификацию чемпионата мира по теннису
В Астане более двухсот новобранцев присягнули на верность Родине
Тариф на свет останется прежним, а вот вода подорожает
Планируется строительство нового терминала аэропорта в городе Ушарал
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Открытия новой школы дождались жители райцентра Актюбинской школы
Рыбакина закрепила преимущество сборной Казахстана в матче с Кореей
Студент эстрадно-циркового колледжа завоевал Гран-при республиканского конкурса певцов
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса

Читайте также

В «Ночном забеге» в Астане приняли участие 1,5 тыс. физкуль…
Казахстанские мушкетеры вошли в топ-4 мирового рейтинга
Фигурист Михаил Шайдоров стал вторым на Гран-при в Китае
Кто из боксеров представит Казахстан на чемпионате Азии в Т…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]