Михаил Шайдоров завоевал «серебро» на Гран-при по фигурному катанию в Китае

В сумме он набрал 276,17 баллов, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

Представитель команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял второе место на этапе серии Гран-при в Чунцине (Китай), сообщает Olympic.kz.

После короткой программы Шайдоров удерживал за собой вторую строчку. В итоге ему удалось сохранить позицию.

За свое выступление в произвольной программе казахстанец получил от судей 182,96 балла.

В сумме он набрал 276,17, что позволило ему завершить турнир с "серебром".

Первым стал японец Сюн Сато - 278,48. Тройку лучших замкнул француз Адам Сяо Хим Фа - 252,53.