Михаил Шайдоров завоевал «серебро» на Гран-при по фигурному катанию в Китае
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В сумме он набрал 276,17 баллов, передает Kazpravda.kz
Представитель команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял второе место на этапе серии Гран-при в Чунцине (Китай), сообщает Olympic.kz.
После короткой программы Шайдоров удерживал за собой вторую строчку. В итоге ему удалось сохранить позицию.
За свое выступление в произвольной программе казахстанец получил от судей 182,96 балла.
В сумме он набрал 276,17, что позволило ему завершить турнир с "серебром".
Первым стал японец Сюн Сато - 278,48. Тройку лучших замкнул француз Адам Сяо Хим Фа - 252,53.