Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов

Казахстанский фигурист установил личные рекорды по количеству баллов за произвольную программу и по общей сумме, передает Kazpravda.kz
Лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырех континентов в Сеуле, сообщает Olympic.kz.
Казахстанец удерживал лидерство после короткой программы. В итоге ему удалось сохранить преимущество, завоевал в итоге «золото».
За свою произвольную программу Шайдоров получил от судей 190.37. В сумме он набрал 285,10 балла.
Фигуристу удалось установить личные рекорды по количеству баллов за произвольную программу и по общей сумме.
Второе место занял Ча Джун Хван (Южная Корея) - 265.02. Третьим завершил чемпионат Джимми Ма из США - 245.01.
Диас Джиренбаев занял 19-е место - 166,34.
Добавим, что Михаил Шайдоров стал вторым казахстанцем, кому удалось выиграть этот турнир. В 2015 году в Сеуле победил Денис Тен. Элизабет Турсынбаева в 2019-м отметилась «серебром».