Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов

Спорт
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Казахстанский фигурист установил личные рекорды по количеству баллов за произвольную программу и по общей сумме, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

Лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырех континентов в Сеуле, сообщает Olympic.kz.

Казахстанец удерживал лидерство после короткой программы. В итоге ему удалось сохранить преимущество, завоевал в итоге «золото».

За свою произвольную программу Шайдоров получил от судей 190.37. В сумме он набрал 285,10 балла.

Фигуристу удалось установить личные рекорды по количеству баллов за произвольную программу и по общей сумме.

Второе место занял Ча Джун Хван (Южная Корея) - 265.02. Третьим завершил чемпионат Джимми Ма из США - 245.01.

Диас Джиренбаев занял 19-е место - 166,34.

Добавим, что Михаил Шайдоров стал вторым казахстанцем, кому удалось выиграть этот турнир. В 2015 году в Сеуле победил Денис Тен. Элизабет Турсынбаева в 2019-м отметилась «серебром».

#фигурное катание #Михаил Шайдоров #Чемпионат четырех континентов

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