Микрокредиты на 85 млрд тенге выданы в рамках программы «Ауыл аманаты»

Общество
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Асель Шаяхмет

При слове «кредит» сегодня многие вздрагивают. Проценты, как правило, драконовские. И хорошо, что для сельских жителей созданы особые условия.

фото предоставлено СЦК

– Программа предусматривает предоставление микрокредита по ставке вознаграждения 2,5% годовых на срок до пяти лет. Для проектов в сфере животноводства срок микрокредита составляет до семи лет. При этом максимальная сумма равняется 2,5 тысячи МРП. В этом году выделено 9,2 миллиона тенге. Для развития сельскохозяйственных кооперативов предусмат­ривается сумма кредитования до восьми тысяч МРП, – проинформировал вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков, приглашенный на заседание «круг­лого стола» в СЦК.

Интересно, что основными участниками программы стали жители Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской и Алматинской областей – основная часть средств, около 70%, приходится именно на эти регионы.

Новые возможности позволяют решить проблему укрупнения мелкотоварных производств – профинансировано 299 кооперативов на общую сумму 6,2 млрд тенге.

– Объединение личных подсобных хозяйств в кооперативы имеет свои преимущества в виде совместного использования сельскохозяйственной техники, а также возможности увеличения объемов производства и реализации продукции, – заявил вице-министр сельского хозяйства.

В целом из 100 млрд тенге, выделенных в прошлом году на реализацию программы, на сегодняшний день освоено порядка 85 млрд.

Что немаловажно, программа «Ауыл аманаты» позволяет улучшить ситуацию с безработицей.

– По нашим данным, на сегодняшний день трудоустроено 12 тысяч человек. Мы ставим перед собой задачу трудоустроить 16 тысяч человек, – пояснил Ербол Тасжуреков.

Представители Министерства сельского хозяйства и акимы сельских округов активно проводят разъяснительную работу среди жителей сел. Условия микрокредитования опубликованы в средствах массовой информации, размещены на сайте МСХ, а также в социальных сетях.

#село #микрокредиты #Ауыл аманаты. программа

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