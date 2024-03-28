Микрокредиты на 85 млрд тенге выданы в рамках программы «Ауыл аманаты» Общество 28 марта 2024 г. 9:00 875 Асель Шаяхмет При слове «кредит» сегодня многие вздрагивают. Проценты, как правило, драконовские. И хорошо, что для сельских жителей созданы особые условия. фото предоставлено СЦК – Программа предусматривает предоставление микрокредита по ставке вознаграждения 2,5% годовых на срок до пяти лет. Для проектов в сфере животноводства срок микрокредита составляет до семи лет. При этом максимальная сумма равняется 2,5 тысячи МРП. В этом году выделено 9,2 миллиона тенге. Для развития сельскохозяйственных кооперативов предусматривается сумма кредитования до восьми тысяч МРП, – проинформировал вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков, приглашенный на заседание «круглого стола» в СЦК. Интересно, что основными участниками программы стали жители Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской и Алматинской областей – основная часть средств, около 70%, приходится именно на эти регионы. Новые возможности позволяют решить проблему укрупнения мелкотоварных производств – профинансировано 299 кооперативов на общую сумму 6,2 млрд тенге. – Объединение личных подсобных хозяйств в кооперативы имеет свои преимущества в виде совместного использования сельскохозяйственной техники, а также возможности увеличения объемов производства и реализации продукции, – заявил вице-министр сельского хозяйства. В целом из 100 млрд тенге, выделенных в прошлом году на реализацию программы, на сегодняшний день освоено порядка 85 млрд. Что немаловажно, программа «Ауыл аманаты» позволяет улучшить ситуацию с безработицей. – По нашим данным, на сегодняшний день трудоустроено 12 тысяч человек. Мы ставим перед собой задачу трудоустроить 16 тысяч человек, – пояснил Ербол Тасжуреков. Представители Министерства сельского хозяйства и акимы сельских округов активно проводят разъяснительную работу среди жителей сел. Условия микрокредитования опубликованы в средствах массовой информации, размещены на сайте МСХ, а также в социальных сетях. #село #микрокредиты #Ауыл аманаты. программа