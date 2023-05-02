Милад Карими стал лучшим гимнастом этапов Кубка мира - 2023
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В Каире определили лучших гимнастов года.
Казахстанец Милад Карими успешно выступил на завершающем этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации гимнастики.
"На этапе Кубка мира в Каире определились лучшие гимнасты года. По итоговым результатам Милад Карими — лучший гимнаст в вольных упражнениях этапов Кубка мира 2023", - отметили в федерации.
Ранее казахстанец завоевал награду высшей пробы по спортивной гимнастике на этапе Кубка мира в Баку.