Общество
Миллиард тенге недополучили предприниматели Петропавловска, выполнив работы по договорам с местным ГКП «Коммунхоз»
Андрей Кратенко

Плохо бежать впереди «Коммунхоза»

Предприятие задолжало за ремонт дорог, озеленение, вывоз мусора и снега и другие работы. Счета «Коммунхоза» заблокированы, а руководителя и след пропал. В отчаянии представители 27 компаний Петропавловска пришли в городской акимат, чтобы в очередной раз задать вопрос: когда же с ними рассчитаются за выполненную работу?

Так, например, предприятие Амбарцума Искандаряна занимается уборкой снега, озеленением и благоустройством. Часть денег за оказанные услуги ему удалось получить, но остался долг – 81 млн тенге.

На грани разорения оказались другие бизнесмены, имевшие дело с ГКП «Коммунхоз». Например, Александр Ушаков сделал к Новому 2022 году световое оформ­ление Петропавловска. Договор был составлен на 43 млн тенге, долг составляет свыше 16 млн.

– Суд обязал выплатить эти деньги, но взыскать их судебный исполнитель не может, – пояснил бизнесмен. – Потому что счета у предприятия пустые, а имущест­ва нет.

Предприниматели обращаются в суд, выигрывают дела, но с «Коммунхоза» нечего взять, хотя он и является… дочерним предприятием аппарата акимата Петропавловска.

Да-да, по уставу стопроцентным учредителем «Коммунхоза» выс­тупает аппарат акима города. И главным заказчиком всех работ был городской отдел жилищно-коммунального хозяйства. Городские чиновники уверяют, что все свои обязательства они якобы выполнили, а куда исчезли миллионы со счетов ГКП «Коммунхоз», не знают. Или не говорят...

– В настоящее время в «Коммунхозе» такой суммы не имеется, платить оно не может, – ответил на встрече с обманутыми деловыми людьми заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин. – Для решения данной проблемы необходимо правовое основание, чтобы ГКП «Коммунхоз» подало исковое заявление в суд на истребование данной суммы с отдела ЖКХ, но такого иска в настоящий момент нет.

В ответ на все претензии предприниматели Петропавловска получили совет вчинить иск отделу ЖКХ. Ранее они искали поддерж­ки в палате предпринимателей Северо-Казахстанской области.

– 27 организаций выполнили работу на полтора миллиарда тенге, оплату получили в размере 600 миллионов тенге, – сообщила председатель Совета по защите прав предпринимателей Северо-Казахстанской области Инесса Куанова.

В палате предпринимателей пояснили, что «Коммунхоз», являясь генподрядчиком отдела ЖКХ, заключает договоры с субпод­рядчиками – индивидуальными предпринимателями. То есть, по сути, выступает посредником.

В чем смысл такого посредничества? Внятно ответить на этот вопрос работники отдела ЖКХ не смогли, а представители самого «Коммунхоза» на встречу вообще не явились.

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