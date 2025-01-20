Миллиардеры стали богаче еще на $2 трлн за год

Как пишет Guardian, состояние миллиардеров в мире в 2024 году выросло на $2 трлн — в три раза быстрее, чем в 2023-м. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на отчет благотворительной организации Oxfam

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В глобальном масштабе число миллиардеров выросло на 204 в прошлом году — до 2 769, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

«Их совокупное богатство подскочило с $13 трлн до $15 трлн всего за 12 месяцев — второй по величине годовой прирост с начала ведения учета», — отмечается в публикации.

Состояние десяти самых богатых людей мира росло в среднем почти на $100 млн в день, и даже если бы они потеряли 99% своего богатства за одну ночь, они бы остались миллиардерами, говорится в отчете Oxfam.

Число людей, живущих за чертой бедности, практически не изменилось с 1990 года и приближается к 3,6 млрд, что эквивалентно 44% населения мира, заявила благотворительная организация. По ее замечанию, одна из десяти женщин живет в крайней нищете.

В докладе утверждается, что большая часть богатства отнята, а не заработана, поскольку 60% поступает либо по наследству, либо из-за «кумовства и коррупции», либо в результате монопольной власти.

В декабре прошлого года Bloomberg сообщил, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $400 млрд. По данным издания, последним катализатором роста его состояния стала инсайдерская продажа акций SpaceX, в результате чего чистый капитал Маска увеличился примерно на $50 млрд, до $439,2 млрд.