Миллионы для мошенников

Закон и Порядок
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Валентина Мелехова

600 млн тенге отдали интернет-мошенникам костанайцы. Сумма ущерба в сравнении с 2024-м увеличилась в 2,5 раза. За четыре месяца этого года пострадали почти 300 костанайцев.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

– Наиболее распространенным видом интернет-мошенничества является так называемое инвестирование. Граж­дане вкладывают собственные деньги на неофициально зарегистрированных брокерских сайтах, после чего лишаются их. Из допросов потерпевших установлено, что все граж­дане знают о фактах интернет-мошенничества, однако все равно попадаются на их уловки, – рассказал начальник УП города Костаная Булат Иманов.

В 2025-м стражами порядка заблокировано 874 подозрительных сайта. Полицейские признают, что реальных способов противодействия интернет-мошеничеству, кроме проведения информационно-профилактической работы с населением, нет. Поэтому сотрудники ежедневно проводят поквартирные обходы, посещают Центр обслуживания населения, разъясняя людям схемы обмана мошенников. С начала года стражи порядка посетили 2 тыс. частных домов и 13 тыс. квартир.

#Костанай #интернет-мошенничество #мошенники

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