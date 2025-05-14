– Наиболее распространенным видом интернет-мошенничества является так называемое инвестирование. Граж­дане вкладывают собственные деньги на неофициально зарегистрированных брокерских сайтах, после чего лишаются их. Из допросов потерпевших установлено, что все граж­дане знают о фактах интернет-мошенничества, однако все равно попадаются на их уловки, – рассказал начальник УП города Костаная Булат Иманов.

В 2025-м стражами порядка заблокировано 874 подозрительных сайта. Полицейские признают, что реальных способов противодействия интернет-мошеничеству, кроме проведения информационно-профилактической работы с населением, нет. Поэтому сотрудники ежедневно проводят поквартирные обходы, посещают Центр обслуживания населения, разъясняя людям схемы обмана мошенников. С начала года стражи порядка посетили 2 тыс. частных домов и 13 тыс. квартир.