Минфин: Налоговые льготы станут более адресными для бизнеса

Налоги
Новый Налоговый кодекс вводит изменения в налоговое администрирование и систему налоговых льгот. Минфин разъясняет основные положения документа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В городе Тараз в рамках республиканской разъяснительной кампании  состоялся семинар по разъяснению норм нового Налогового кодекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минфин

Жамбылская область является одним из ведущих аграрных регионов, специализируется на животноводстве и растениеводстве, выращивании сахарной свеклы, зерновых и бахчевых культур. Кроме того, регион известен производством минеральных удобрений и строительных материалов. Область богата фосфоритами, ураном и строительным сырьем.

В ходе семинара были представлены ключевые нововведения, направленные на упрощение налогового администрирования и создание благоприятных условий для предпринимателей, в том числе сокращение объёма налоговой отчетности на 30%, перевод камеральных проверок в предупредительный формат, отказ от автоматической блокировки счетов, упрощение процедур предоставления отсрочек и рассрочек по налоговым обязательствам.

Среди важных изменений было озвучено сохранение и расширение налоговых льгот для сельхозпроизводителей, включая пониженные ставки и дополнительные вычеты, переход к простой и понятной системе специальных налоговых режимов — теперь их всего три, с минимальной отчётностью.

 «Особое внимание уделено усилению адресности налоговых льгот. Теперь они будут предоставляться не всем, а с учетом приоритетных отраслей и проектов, которые реально способствуют развитию экономики и созданию рабочих мест. Такая практика позволит более эффективно использовать государственные ресурсы и стимулировать развитие аграрного сектора, промышленности и переработки», - подчеркнул заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жаныбек Нуржанов.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета государственных доходов Минфина РК Жаныбек Нуржанов и эксперты комитета, курирующие вопросы налогового администрирования, также представители Палаты предпринимателей «Атамекен» по Жамбылской области и представители субъектов бизнеса региона.

