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Экономика , Общество , Занятость

Минимальную зарплату в Казахстане планируют определять по новой методике

Новую методику определения минимальной заработной платы могут внедрить в Казахстане. Этим вопросом сейчас занята специальная рабочая группа при Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает Kazpravda.kz.

В Минтруда отметили, что сейчас размер МЗП устанавливается Законом РК о республиканском бюджете на соответствующий год.

«В 2022 году МЗП составляет 60 тыс. тенге, а с 1 января 2023 года будет увеличена до 70 тыс. тенге. Таким образом, за два года размер МЗП поднимется на 65% (41% в 2022 году и 17% в 2023 году). Данная мера приведет к росту денежных доходов 1,6 млн наемных работников с зарплатой на уровне минимальной», – рассказали в пресс-службе МТСЗН.

Представители ведомства добавили, что разработка методики определения МЗП позволит поэтапно увеличивать ее размер.

При разработке методики члены рабочей группы опираются на социально-экономические показатели и подходы определения размера МЗП, применяемые в мировой практике.

«Учитывая международный опыт, можно рассмотреть несколько вариантов, которые будут эффективны для Казахстана. Первый из них – комплексный подход, использующий множество факторов, таких как анализ стоимости жизни, стоимость потребительской корзины, уровень прожиточного минимума, уровень инфляции, уровень роста экономики, уровень средней и медианной заработной платы. Такой подход применяется в большинстве стран Евросоюза.

Второй – определение МЗП исходя из медианного дохода. Международная организация труда считает, что МЗП должен составлять как минимум 50% от медианной заработной платы. Подобный подход используется в таких странах как Франция, Бразилия, Коста-Рика, Нидерланды и Малайзия.

При применении такого подхода традиционно уровень МЗП устанавливается ежегодно, не может быть снижен и не может быть ниже прожиточного минимума», – сообщили в Минтруда.

Разработку методики планируют завершить в 2023 году.

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