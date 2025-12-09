По словам спикера, акцент в адми­нистрировании будет направлен на оказание поддержки бизнесу через внедрение фискального сопровож­дения с момента регистрации и на протяжении всей деятельности налогоплательщика.

Во многом этому будут способствовать развитие налоговых электронных сервисов на различных интернет-платформах (КГД Минфина, банков второго уровня), предварительное заполнение и автоматическое дек­ларирование для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы на основе упрощенной декларации, и физических лиц, представляющих декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе.

При регистрации плательщика налога на добавленную стоимость предусмотрена аутентификация руководителя посредством Digital ID (Face ID). После регистрации налогоплательщик должен будет пройти обучение некоторым базовым навыкам – как правильно пользоваться информационными системами выпис­ки электронных счетов-фактур, быть в курсе основных понятий методологии налога на добавленную стои­мость.

Эти меры, по словам Ержана Биржанова, позволят минимизировать риск регистрации фиктивных плательщиков налога на добавленную стоимость. Налогоплательщик будет знать о своих налоговых обязательствах.

Вице-министр финансов также сообщил, что отменены расчеты текущих платежей по налогу на имущество и земельному налогу, если сумма обязательств не превышает одного миллио­на тенге. В таких случаях налогоплательщик будет представлять один раз только декларацию по итогам года.

Одним из важных новшеств является отказ от штрафов за непредоставление налоговой отчетности. Если налогоплательщик не отправит декларацию, то будет считаться, что декларация представлена с нулевыми показателями. У гражданина остается право на представление дополнительной формы налоговой отчетности.

Что касается камерального контроля, то он переориентирован с направления уведомлений о выявленных нарушениях на направление уведомлений о выявленных расхождениях. То есть налогоплательщику предоставлено право самостоятельной корректировки налоговых обязательств. Он может представить дополнительную декларацию или пояснение по выявленным расхождениям.