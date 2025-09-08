Министерство искусственного интеллекта появится в Казахстане

Президент
134

Об этом Глава государства заявил на ежегодном Послании народу Казахстана

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Выступая сегодня на совместном заседании палат Парламента Касым-Жомарт Токаев поручил создать в республике новое министерство.

«На основе масштабной цифровизации и активного внедрения технологии искусственного интеллекта мы должны осуществить модернизацию экономики. В качестве первого шага следует ускорить принятие Цифрового кодекса», - сказал Глава государства. 

Данный документ должен определить ключевые направления цифровизации, включая искусственный интеллект, платформенную экономику, использование больших данных и другие аспекты. 

Чтобы стать частью нового технологического уклада, потребуется перестроить всю систему государственного управления c многократным повышением ее прозрачности, эффективности, человекоцентричности.

«Поэтому считаю, что на базе действующего профильного министерства нужно образовать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое должен возглавить специалист в ранге заместителя Премьер-министра», - поручил Касым-Жомарт Токаев. 

Перед Правительством ставится задача обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики.

В целях повышения конкурентоспособности Казахстана необходимо пересмотреть подходы к нашей работе, сказал Президент. 

#Токаев #создание #ИИ #министерство

Популярное

Все
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Скрипку Эйнштейна выставили на торги
Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025
Президент выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана
Подозреваемого в крупном мошенничестве казахстанца доставили из Турции
Миллионный гость посетил павильон Казахстана на EXPO 2025 в Осаке
В области Жетысу 43 сельские школы подключили к Starlink
Экотропу с элементами геймификации открыли в Бурабае
Педагогов-экспертов выберут для экспертизы учебников в Казахстане
Министерство искусственного интеллекта появится в Казахстане
Комитет по возврату активов будет переименован - Президент
Городу Алатау предоставят специальный статус
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Токаев выступил на заседании Совета глав государств ШОС
Смена графика работы в Астане: что изменится
Две новые школы распахнули двери в Кызылординской области
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу «Трансалтайский диалог»
Саммит ШОС: подписаны важные соглашения и декларации
В Тяньцзине завершился саммит ШОС
«30 добрых дел» — мечты детей сбываются в небе
Подпольный спиртзавод и майнинг: ОПГ выявили в Жамбылской области
Президент выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане
Президент предложил создать офис ШОС при МФЦА
Глава государства: Казахстан поддерживает учреждение центров ШОС по борьбе с вызовами и угрозами безопасности
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане

Читайте также

Городу Алатау предоставят специальный статус
Комитет по возврату активов будет переименован - Президент
Президент выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]