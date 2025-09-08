Об этом Глава государства заявил на ежегодном Послании народу Казахстана

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Выступая сегодня на совместном заседании палат Парламента Касым-Жомарт Токаев поручил создать в республике новое министерство.

«На основе масштабной цифровизации и активного внедрения технологии искусственного интеллекта мы должны осуществить модернизацию экономики. В качестве первого шага следует ускорить принятие Цифрового кодекса», - сказал Глава государства.

Данный документ должен определить ключевые направления цифровизации, включая искусственный интеллект, платформенную экономику, использование больших данных и другие аспекты.

Чтобы стать частью нового технологического уклада, потребуется перестроить всю систему государственного управления c многократным повышением ее прозрачности, эффективности, человекоцентричности.

«Поэтому считаю, что на базе действующего профильного министерства нужно образовать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое должен возглавить специалист в ранге заместителя Премьер-министра», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Перед Правительством ставится задача обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики.

В целях повышения конкурентоспособности Казахстана необходимо пересмотреть подходы к нашей работе, сказал Президент.