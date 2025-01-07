Министерство здравоохранения провело значительную работу в регионах

В селах в 2024 году были по­строе­ны и сданы в экс­плуатацию 263 объекта первичной ­медико-санитарной помощи. Появились 47 врачебных амбулаторий, 101 фельдшерско-­акушерский пункт, 115 медицинских пунк­тов. В числе лидеров по реализации нацпроекта – ­Северо-Казахстанская (построе­но 38 объектов), Туркестанская (37) и Акмолинская (24) области.

К слову, недавно в двух селах Актюбинской области – Карабулак и Токмансай – открылись два медпункта. Для 340 жителей села Карабулак в новом учреждении будут работать приемное отделение, процедурная, прививочная, фильтр и терапевтический кабинет. В селе Токмансай проживают более 300 человек, которые также смогут получать медицинскую помощь в современном медпунк­те. Всего же в рамках нацпроекта запланировано строительство 655 объектов ПМСП в сельских населенных пунктах.

Чтобы повысить своевременность оказания экстренной помощи в селах, по стране весь год колесили передвижные медицинские комплексы. В них прием проводили врачи общей практики, акушеры-гинекологи, стоматологи и другие узкие специалисты. Комплекс оснащен аппаратами УЗИ, ЭКГ, ЭхоКГ.

С января по сентябрь 2024 года «поликлиники на колесах» охватили медпомощью 1,3 млн человек, проживающих в 3 072 населенных пунктах. В передвижных комплексах было проведено 656 тыс. диагностических и 332 тыс. лабораторных исследований. В ходе осмотров выявлены 95 тыс. пациентов с различными заболевания­ми. По итогам профосмотров 33,7 тыс. сельских жителей были взяты на динамическое наблюдение. Среди диагностированных заболеваний преобладают болезни системы кровообращения, подозрения на сахарный диабет, нарушения зрения.

Здоровье матери и ребенка – приоритет системы здравоохранения. В прошлом году Минздравом запущен пилотный проект «Клиника одного дня». Как отмечает директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Магрипа Ембергенова, проект повышает качество и доступность медицинской помощи для беременных женщин в стране. Они могут проходить в «клиниках одного дня» пренатальную диагностику и получать результаты обследований в течение дня. Это позволяет на ранних сроках внутриутробно выявлять у плода генетические отклонения, врожденные аномалии развития органов.

С марта 2024 года свыше 35,4 тыс. беременных женщин прошли комплексные обследования в «клиниках одного дня», действующих на базе 15 перинатальных центров. У более 1 200 женщин обнаружены высокие риски для здоровья плода, в 587 случаях установлены хронические патологии и врожденные пороки развития.

– В рамках проекта также внед­рена уникальная технология фетальной хирургии, которая открывает новые возможности для своевременного вмешательства в случае выявления сложных патологий на ранних стадиях беременности. Это значительно увеличивает шансы на благополучное течение беременности и рождение здорового ребенка. В результате проведения 22 беременным внутриутробных операций появился шанс спас­ти жизнь еще не родившихся малышей, – отметила Магрипа Ембергенова.

В 2024 году система здравоохранения активно проводила регулярные скрининговые обследования, которые значительно повышают вероятность раннего выявления онкологических заболеваний. С начала прошлого года, по предварительным данным министерства, обследованы более 2,5 млн человек. По итогам скринингов предраковые заболевания были установлены у 218,8 тыс. человек. Злокачественные новообразования диагностированы более чем у 2,1 тыс. человек.

Как отметили в ведомстве, теперь все онкоскрининги будут доступны в пакете ГОБМП. А также впервые с 2025 года для застрахованных будут внедрены УЗИ брахиоцефальных сосудов и амбулаторная коронарография для ранней диагностики острого нарушения мозгового кровообращения, сосудов серд­ца и профилактики инфаркта миокарда.

Большие изменения грядут и в системе обязательного социального медицинского страхования. Министерством здравоохранения предлагается поэтапный переход к единому пакету, который предполагает к 2027 году включение услуг первичной медико-санитарной медицинской помощи в пакет ОСМС.

При этом бесплатные гарантии государства для всех граж­дан, независимо от статуса застрахованности в ОСМС, сохранятся на следующие виды медпомощи: скорая помощь, диагностика и лечение всех инфекционных заболеваний, лекарст­венное обеспечение, стацио­нарная помощь при социально значимых заболеваниях, экстренная стационарная помощь при жизнеугрожающих состояниях, паллиативная помощь и обеспечение препаратами крови.

– Стоит отметить, что в страховой модели государство продолжит вносить взносы за пятнадцать категорий льготников, куда входят дети, беременные, пенсионеры, студенты, безработные, лица с инвалидностью и другие категории населения. Поэтому данные социально уязвимые категории, а они составляют свыше 11,9 миллиона казахстанцев, защищены государством, и им будет обеспечен доступ к медицинской помощи на всех уровнях, в том числе к услугам ПМСП. Застрахованные в системе ОСМС граждане трудоспособного возраста, а это пять миллионов человек, также имеют доступ к медицинской помощи в полном объеме, – пояснила директор департамента совершенствования и анализа ОСМС Лаззат Шоманова.

Кроме того, свыше одного миллиона граждан трудоспособного возраста с низким уровнем дохода, с 2026 года войдут в число застрахованных в системе ОСМС за счет местных исполнительных органов. В результате уровень застрахованности среди группы населения, имеющей социально значимые заболевания, возрастет до 93%.

В 2024 году цифровизация облегчила казахстанцам получение лекарств. В пилотном проекте по электронной выдаче лекарств через «Социальный кошелек» участ­вуют свыше 700 медицинских организаций по респуб­лике. Пациенты посредством QR-кода получили бесплатные препараты на основе 1,5 млн рецептов.

Гражданам, получающим препараты в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения, теперь не нужно тратить время на запись к врачу за получением бумажного рецепта. Медсестра самостоятельно без очередей выдаст назначенное лекарство. А для пожилых граж­дан или лиц с инвалидностью, которые не в силах воспользоваться услугами сервиса, при визите в поликлинику достаточно пройти Face-ID, после чего положенные лекарства также будут выданы пациенту. Минздрав отмечает, что использование «Социального кошелька» создает условия для доступности и полной прозрачности в сфере обеспечения граждан лекарственными средствами, исключения незаконного оборота, фальсификации и других нарушений.