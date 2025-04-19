Фото: Минэнергетики РК

Развитие нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана, ее переход на новый этап глубокой переработки и обеспечение энергетической безопасности страны стали центральными темами рабочего совещания, которое Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел с руководством АО НК «КазМунайГаз» и четырех нефтеперерабатывающих заводов – Атырауского, Павлодарского, Шымкентского и Актауского битумного завода Caspi Bitum.

Встреча прошла на фоне новых экономических условий, включая отмену госрегулирования цен на ГСМ, и в свете поручений Главы государства по наращиванию инвестиций и уходу от сырьевой модели экономики. Министр подчеркнул, что разработанная Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы задает амбициозные, но достижимые цели, требующие консолидации усилий всей индустрии.

Стратегическое видение предусматривает кардинальное увеличение объемов переработки нефти внутри страны – с нынешних 18 млн тонн почти вдвое, до 38 млн тонн к 2040 году, с промежуточной целью в 28 млн тонн к 2032 году. Реализация этих долгосрочных планов позволит Казахстану значительно увеличить долю перерабатываемой нефти, оптимизируя использование добываемых ресурсов и создавая продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Наряду с этим, поставлены задачи по повышению глубины переработки до уровня лучших мировых стандартов (94%), полному переходу на выпуск топлива высоких экологических классов (К5 и авиатопливо Jet A-1), значительному увеличению производства нефтехимической продукции, востребованной как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а также повышению общей технологической сложности и эффективности НПЗ.

«Мы должны не просто обеспечить внутренний рынок топливом сегодня, но и заложить фундамент для технологического суверенитета и устойчивого развития на десятилетия вперед. Концепция задает вектор, но ее успешная реализация зависит от нашей с вами способности работать эффективно, принимать смелые решения и нести за них ответственность. Времени на раскачку нет, страна ждет конкретных результатов – современных заводов, качественной продукции и надежного энергоснабжения», - отметил на встрече Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

Заслушав доклады руководителей заводов о текущей производственной деятельности и статусе инвестиционных проектов, Министр отметил важность достижения плановых показателей, но акцентировал внимание на необходимости существенного ускорения темпов реализации проектов модернизации и расширения. Было подчеркнуто, что для выполнения стратегических задач и покрытия растущего внутреннего спроса на топливо, особенно на дизельное, затягивание сроков на этапах проектирования, согласования и строительства недопустимо.

В частности, прозвучала необходимость форсировать разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) для проекта удвоения мощности Шымкентского НПЗ и оперативно финализировать соглашения с партнерами. Павлодарскому НХЗ указано на важность скорейшего начала разработки ТЭО для следующего этапа расширения. Атыраускому НПЗ необходимо сконцентрировать усилия на реализации уже одобренных проектов и подготовке к дальнейшему росту мощностей. Заводу Caspi Bitum поручено обеспечить своевременное завершение пусконаладки после модернизации и выход на стабильную работу.

По итогам совещания Министр энергетики дал ряд конкретных поручений, направленных на повышение эффективности и ответственности в отрасли. Приоритетом номер один является обеспечение безаварийной и стабильной работы всех НПЗ, для чего Министерством уже утверждены обновленные технические регламенты. Руководству заводов поручено активизировать реализацию всех запланированных инвестиционных проектов и обеспечить персональную ответственность за их ход, а также за поддержание социальной стабильности в трудовых коллективах. Отдельное внимание уделено кадровой политике и необходимости сохранения квалифицированного персонала.

Для постоянного мониторинга ситуации и оперативного решения вопросов подобные встречи с руководством НПЗ станут регулярными. Руководителям заводов дано поручение в двухнедельный срок проинформировать Министерство о конкретных мерах, принятых во исполнение озвученных задач.