Министр энергетики рассказал о газификации Астаны

Глава Минэнерго РК Канат Бозумбаев на брифинге в Астане рассказал о процессе газификации столицы, передает Kazpravda.kz.
"КазТрансГаз" разработал технико-экономическое обоснование по строительству газопровода. Сейчас оно направлено на госэкспертизу. Этот газопровод присоединится к газопроводу, который тянется с запада страны в Кызылординскую область, потом идет в сторону Жезказгана, проходит через Карагандинскую область, Астану и далее в Кокшетау", – пояснил министр.
По его словам, через месяц можно будет точно сказать, будет ли эффективен данный маршрут, сколько газ будет стоить для астанчан, и сравнить его цену с ценой на уголь.
Отметим, что минувшей зимой, когда в безветренную погоду смог от сжигаемого угля накрыл столицу,
жители Астаны смогли наглядно убедиться в том, насколько активно твердое топливо используется в частном секторе города.