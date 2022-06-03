Министр на машине выехал из Уральска в Атырау для проверки ремонта дорог

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев с рабочей поездкой прибыл в Западно-Казахстанскую область. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, сообщает Kazpravda.kz.

Министр намерен проверить работы по реконструкции автомобильных дорог республиканского значения в ЗКО и Атырауской области, а также встретиться с жителями отдаленных сельских населенных пунктов.

"Глава государства поручил Правительству принять комплексные меры по улучшению состояния республиканских и местных дорог. В течение двух дней планирую проехать на машине от Уральска до Атырау и проинспектировать динамику строительных работ. Лучше самому увидеть, чем сто раз услышать. Во время поездки проведу встречи с представителями подрядных компаний. По возможности планирую встретиться с жителями отдаленных сел", – написал К. Ускенбаев.

Глава ведомства проедет по маршруту: г.Уральск – с. Казталовка – участки автодороги Казталовка-Жанибек-гр.РФ – участки автодороги Униге-Бисен-Сайхин – п. Хан Ордасы – с. Курмангазы (Ганюшкино) – участки дороги Атырау-Астрахань.

На данный момент министр уже проверил ряд объектов и провел несколько встреч, на которых акцентировал внимание подрядчиков на качественном и своевременном выполнении дорожно-строительных работ, а также дал ряд поручений руководству "КазАвтоЖол".

В своей публикации К. Ускенбаев отметил, что на сегодняшний день капитальным ремонтом охвачено 248 км автодорог Казталовка – Жанибек – гр. РФ и Унеге – Бисен – Сайхин, по 55 км уже обеспечен проезд транспорта.

Рабочая поездка министра продолжится в Атырауской области, где будут проверены работы по реконструкции автодороги Атырау – Астрахань.