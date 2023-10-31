Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков принимает участие в работе Сяншаньского форума в Китае

Делегация Минобороны Казахстана находится в Пекине. На площадке X Пекинского Сяншаньского форума обсуждаются вопросы в сфере поддержания безопасности в мире. В этом году его организатором выступил китайский Институт международных стратегических исследований (CIISS).

фото: пресс служба МО РК

На Сяншаньский форум приглашены руководители оборонных ведомств, международных организаций, известные ученые, экс-политики и ведущие эксперты.

На полях международного форума состоялась встреча министра обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с заместителем председателя Центрального военного совета КПК генерал-полковником Хэ Вэйдуном. В ней также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества Казахстана и Китая в сфере обороны.

Кроме того, в Пекине министр обороны Казахстана планирует ознакомиться с работой и продукцией предприятий оборонно-промышленного комплекса, специализирующихся на производстве вооружения и военной техники. В том числе национальной аэро-технологической корпорации CATIC и Китайской северной промышленной корпорации NORINCO.