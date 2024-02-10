Министр обороны ознакомился с IT-разработками военных ученых

Цифровизация
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Глава оборонного ведомства поставил задачи перед коллективом Национального университета обороны, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

При посещении Национального университета обороны РК генерал-полковник Руслан Жаксылыков ознакомился с материально-техническим оснащением вуза и достижениями специалистов в сфере информационных технологий.

Свои цифровые решения министру представило управление информационных технологий Военного научно-исследовательского центра Национального университета обороны.

«Специалисты продемонстрировали ему свои разработки по улучшению учебного процесса. В их арсенале – платформы «Переводчик» и «Дистанционное обучение» для магистрантов и докторантов, программное обеспечение «Экзаменатор» и приложение Armia.kz, предназначенное для информирования пользователей по актуальным вопросам деятельности Вооруженных сил», - говорится в сообщении Минобороны.

В ходе встречи с профессорско-преподавательским составом Жаксылыков обозначил ключевые аспекты современной геополитический обстановки, подчеркнув, что современная система послевузовской подготовки офицеров должна учитывать ее особенности.

Перед личным составом университета он поставил ряд задач по освоению новых направлений деятельности и совершенствованию учебного процесса.

Министр обороны выразил уверенность в том, что коллектив под руководством генерал-майора Аскара Мустабекова достигнет новых успехов в деле качественной подготовки специалистов оперативно-стратегического и оперативно-тактического звена.

#Минобороны РК #Национальный университет обороны РК #Руслан Жаксылыков #IT-разработки

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