Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов выразил соболезнования родным и близким Шамши Беркимбаевой, сообщает Kazpravda.kz

" С большим прискорбием получил известие о том, что сегодня ушла из жизни экс-министр образования и науки Беркимбаева Шамша Копбаевна.

Свой трудовой путь она начинала сельским учителем. В разные годы являлась директором школы, секретарем Комитета партии Алматинской области, заместителем министра образования, первым секретарем Посольства Казахстана в Кыргызстане, руководителем управления образования Алматинской области, а также депутатом Сената Парламента Казахстана. Долгие годы она была ректором КазНацЖенПУ.

Кандидат педагогических наук, доцент, академик Шамша Копбаевна внесла большой вклад в развитие образования и науки в нашей стране. Шамша Копбаевна уделяла особое внимание развитию сельских школ и созданию условий для поддержки одаренных детей.

Во время рабочих встреч Шамша Копбаевна всегда делилась со мной своим опытом и советами, всегда следила за нововведениями в нашей сфере.