О преимуществах продления учебного года в школах высказался Аймагамбетов

Какой эффект ожидается от продления учебного года в школах Казахстана, ответил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов в ходе заседания Правительства страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как пояснил глава Минпросвещения, продление учебного года в школах до 31 мая снизит нагрузку на учащихся.

"1,5 млн детей не могли перейти на пятидневную учебную неделю. Сейчас у нас дополнительно появятся 36 дней каникул, и дети могут использовать их по своему усмотрению. Был риск, что более 100 школ будут работать трехсменно, но с введением данных нововведений они будут работать в две смены", – сообщил министр.

Он отметил, что высвободятся кабинеты для детей, которые должны были учиться во вторую смену. Теперь они смогут обучаться в первую смену.

По словам Аймагамбетова, эти изменения коснутся 150 тысяч педагогов. 36 дополнительных выходных появятся и у них. Всё это скажется на качестве образования.

"Мы поддерживаем данные предложения", – подытожил глава Кабмина Алихан Смаилов.