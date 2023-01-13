Министр юстиции пояснил относительно судьбы фонда, имущества и загранактивов первого президента

По его словам, такие гарантии для экс-президентов не предусмотрены.

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Министр юстиции Азамат Ескараев, отвечая на вопросы журналистов, пояснил относительно судьбы фонда, имущества и загранактивов первого президента, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Журналисты поинтересовались, будут ли приниматься меры относительно фонда первого президента, имущества, заграничных активов экс-президента и его семьи.

«Таких гарантий законом не предусмотрено. Конституционным законом о президенте такие гарантии для экс-президентов не предусмотрены», - сказал Ескараев.

Журналисты уточнили, можно ли вернуть активы, если они незаконны.

«Если правоохранительные органы рассмотрят и признают факты таковыми, то должны принять законные меры», - отметил глава Минюста.

Кроме того, журналисты спросили у Азамата Ескараева, существует ли перечень активов экс-президента.

«Мы такой перечень не вели», - ответил он.