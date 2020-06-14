Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом

Общество
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом, передает Kazpravda.kz.

"Вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь.

Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда.

Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно. В последние дни в ряде регионов наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ. Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19.

Поэтому я настоятельно прошу ВСЕХ казахстанцев соблюдать "личный карантин". Друзья, обязательно придерживайтесь рекомендаций по профилактике", - написал Биртанов на своей странице в Facebook.

При этом он вновь призвал всех соблюдать меры безопасности и беречь себя.


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