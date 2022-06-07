Министра окружающей среды Доминиканы застрелили на рабочем месте

Министра окружающей среды Доминиканы Орландо Хорхе Меру в понедельник, 6 июня, застрелили на рабочем месте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Омеро Фигероа. Видео с его выступления опубликовано в Twitter, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

“Согласно располагаемой нами информацией, министр погиб рано утром в результате атаки в своем кабинете. Мигель Крус, который стрелял в министра, был его личным другом”, — сказал он.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. В настоящее время выясняются мотивы произошедшего.

Фигероа от имени президента Доминиканы выразил глубокие соболезнования семье Орландо Хорхе Меру.