Минобороны РК информирует призывников о необходимости явки на призывные участки

Общество
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Министерство обороны РК сообщает, что в настоящее время проводится весенняя призывная кампания по призыву граждан на срочную воинскую службу, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года "О воинской службе и статусе военнослужащих", а также с в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 февраля 2019 года № 840 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2019 года" призывные и медицинские комиссии продолжают работу по комплектованию молодым пополнением воинских частей и учреждений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

В этой связи, призывными комиссиями проводятся профилактические мероприятия с призывниками, подлежащими призыву на воинскую службу с целью недопущения ими нарушений действующего законодательства. Данные мероприятия ежегодно проводятся местными исполнительными органами совместно с органами внутренних дел, местными органами военного управления по месту работы, жительства, большого скопления людей (рынки, торгово-развлекательные центры и др.) весь период призывной кампании с марта по июнь и с сентября по декабрь.

Указанные мероприятия являются плановыми и утверждаются заместителями акимов городов и областей, являющихся председателями призывных комиссий.

В свою очередь, Министерство обороны РК информирует, что призывникам в возрасте с 18 до 27 лет необходимо в обязательном порядке прибыть в местные органы военного управления по месту воинского учета для прохождения медицинской комиссии для определения степени годности к воинской службе.

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