Минторговли отметило неэффективность административного взыскания в виде "предупреждения"

Правительство, Экономика
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Состоялось очередное заседание МВК по вопросам регулирования предпринимательской деятельности под председательством заместителя премьер-министра – министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: Kazpravda.kz

В обсуждениях приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, представители Агентств по финансовому мониторингу, по регулированию и развитию финансового рынка, Форума предпринимателей Казахстана, НПП «Атамекен» и государственных органов.

Министерством торговли и интеграции был проведен анализ регуляторного воздействия в части ужесточения условий, нарушающих и ущемляющих права покупателей. Были отмечены системные проблемы в сфере защиты прав потребителей. Вызванный в информационном поле Казахстана общественный резонанс, а именно случаи, когда предприниматели при заключении договора купли-продажи обязывали потребителей покупать дополнительные товары уже к приобретаемому. Общественный резонанс вызвали также мошеннические схемы по оформлению кредитов и обман потребителей посредством заключения договоров, содержащих условия, нарушающие и ущемляющие права потребителей.

Также Министерством торговли и интеграции была отмечена неэффективность административного взыскания в виде «предупреждения».

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, за 2 года поступило порядка 1 000 жалоб от должников на действия коллекторских агентств, проведено порядка 700 проверок, включая 25 инспекционных проверок в отношении крупных организаций. Ведомство предлагает повысить в 2 раза действующий размер административного штрафа за совершение недобросовестных действий.

В ходе заседания также были озвучены результаты анализа регуляторного воздействия в сфере дополнительного образования для детей.

Целью введения предлагаемого регулирования является учет и формирование электронного реестра уведомлений, в результате чего организации допобразования обязаны направить в уполномоченный орган уведомление о начале или прекращении деятельности в сфере допобразования для детей.

Более 16 тыс. организаций допобразования получают государственный заказ, из них 14 652 частных. При этом в Министерстве просвещения отсутствует единый реестр организаций, для формирования которого планируется введение уведомлений.

По итогам заседания МВК Ерулан Жамаубаев дал ряд поручений руководителям государственных органов.

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