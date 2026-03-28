Изменения предусматривают обязательное наличие экспертов-аудиторов и уточняют требования к квалификации преподавательского состава

Министерство торговли и интеграции Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект приказа, направленный на обновление требований к учебным центрам в сфере технического регулирования и повышение прозрачности их включения в государственный реестр, передает Kazpravda.kz

Документ предусматривает внесение изменений в приказ от 31 мая 2021 года № 377-НҚ «Об утверждении требований к учебным центрам, правил их включения в реестр данных государственной системы технического регулирования».

«Проект приказа разработан в целях совершенствования требований к учебным центрам, повышения качества подготовки специалистов и обеспечения прозрачности процедур включения в реестр», - сообщили в Минторговли и интеграции.

Согласно проекту, предлагается разграничить требования к преподавательскому составу, включая обязательное наличие экспертов-аудиторов с соответствующим стажем в зависимости от направления деятельности.

Также предусмотрено сокращение и конкретизация сроков рассмотрения заявок уполномоченным органом, введение четких оснований для отказа при неполноте или несоответствии документов, а также уточнение процедуры публичной защиты учебных планов.

В частности, планируется закрепить порядок оценки профессиональных и методических компетенций, механизм принятия решений комиссией и процедуру уведомления заявителей.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится на портале «Открытые НПА» до 2 апреля 2026 года.