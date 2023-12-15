Минтранс о ситуации на автодорогах южных регионов страны

Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев вновь обратился к казахстанцам с просьбой не выезжать на закрытые дороги, чтобы не мешать очистке республиканских трасс, передает Kazpravda.kz

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По оперативной информации МТ РК, в настоящее время в 6 областях республики в связи с погодными условиями частично закрыты автодороги республиканского значения.

В Мангистауской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях, а также регионе Жетысу транспортные средства по возможности пропускаются с сопровождением, скопления автомобилей на дорогах не допущено.

Сложная ситуация сохраняется в Жамбылской и Туркестанской областях по коридору «Западная Европа – Западный Китай» на участке от Алматинской области до г. Шымкент.

«От населенного пункта Аспара до Отара дорога полностью закрыта. Погодные условия там еще очень сложные. Уборочные работы начались одновременно с двух сторон – со стороны Алматинской и Жамбылской областей», - сообщил С. Аблалиев.

На участке от города Тараз до границы Туркестанской области дорога уже полностью очищена, но движение пока не открывается в связи с погодными условиями и продолжающимися уборочными работами по Туркестанской области.

Заместитель министра транспорта Казахстана также рассказал, что водители до сих пор разными путями выезжают на закрытые дороги и застревают в снежном плену. В связи с этим часть уборочной техники занимается спасением людей и автомобилей, отрываясь от своих прямых обязанностей.