Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

14 марта текущего года на IV заседании Национального курултая Глава государства дал поручение о реализации стратегического проекта «Центр – Запад». В целях его исполнения в Минтранспорта состоялось совещание, на котором обсудили ход проводимых работ, сообщает Kazpravda.kz

По информации ведомства, новая дорога напрямую соединит столицу с западными регионами страны через Аркалык, Торгай и Иргиз.

Маршрут предусматривает строительство с нуля участков «Астана – Аркалык» и «Торгай – Иргиз» и использование существующей дороги между Аркалыком и Торгаем (участок находится в нормативном состоянии).

В настоящее время ведется мобилизация техники и персонала, обустраиваются вахтовые городки, производится снятие плодородного слоя почвы.