Минтруда проведет расследование в связи со смертью работников свинофермы в СКО

Создана комиссия для расследования несчастного случая с гибелью рабочих на свиноферме в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Напомним, 1 августа 2023 года четверых рабочих свинофермы ТОО "EMS Agro" в СКО обнаружили мертвыми в канализационном колодце для сбора и перекачки отходов производства свинокомплекса.

Комитет труда и социальной защиты МТСЗН во главе с государственным инспектором труда области создал специальную комиссию по расследованию этого несчастного случая. Она установит обстоятельства и причины происшествия.

Вместе с тем ранее в Департаменте полиции СКО предварительно сообщили, что работники свинофермы могли погибнуть от испарений во время очистки канализационного накопителя.