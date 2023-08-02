Названа предварительная причина гибели рабочих на свиноферме в СКО

Работники свинофермы в Северо-Казахстанской области могли погибнуть от испарений во время очистки канализационного накопителя, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамент полиции СКО.

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, 1 августа 2023 года четверых рабочих обнаружили мертвыми в канализационном накопителе свинофермы в СКО.

В отдел полиции Тайыншинского района о происшествии сообщили в 23:25.

"В ходе поисковых мероприятий на дне переливного колодца свинокомплекса обнаружены тела рабочих. Предварительно установлено, что рабочие 1966, 1991, 1995 и 2000 годов рождения пострадали от испарений при обслуживании комплекса очистных сооружений. Тела направлены на судебно-медицинскую экспретизу", – рассказали в полиции.

Начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи "Нарушение правил охраны труда". Назначены экспертизы, проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.