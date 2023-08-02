Четверо рабочих погибли на свинокомплексе в СКО

Происшествия, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Северо-Казахстанской области погибли 4 работника свинокомплекса, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат СКО.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Как рассказали в облакимате, 1 августа 2023 года в селе Новоивановка Тайыншинского района четверо рабочих ТОО «EMS AGRO» после смены не вышли с откормочной площадки. Выяснилось, что все они погибли во время очистки канализационного накопителя глубиной 8 метров.

На месте находится аким СКО Айдарбек Сапаров, его первый заместитель Марат Тасмаганбетов, начальник Департамента полиции Айдын Кабдулдинов, прокурор Тайыншинского района Галымжан Аубакиров, руководитель управления государственной инспекции труда Марат Омаров.

«По поручению акима области создана специальная комиссия. Причины выясняются. Сейчас глава региона посещает семьи погибших», – рассказали в акимате.

 

#акимат #СКО #гибель рабочих #свиноферма #инспекция труда

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