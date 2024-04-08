Минцифры сделало заявление по поводу утечки данных казахстанцев в Сеть

Минцифры призывает граждан обращаться в компетентные органы по взысканию морального вреда от МФО Робокэш.кз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Ранее Комитетом по информационной безопасности был представлена информация о результатах проведения внеплановой проверки в отношении ТОО «МФО Робокэш.кз» (владелец Zaimer.kz).

На сегодняшний день в Комитет поступило более 5200 обращений от граждан по данному факту.

«В Комитет продолжают поступать обращения о взыскании морального вреда в отношении МФО (микрофинансовые организации). Отмечаем, что Комитет не является органом по взысканию морального вреда. По указанному случаю граждане вправе обратиться в суд для рассмотрения вопроса о возмещении морального вреда, причиненного утечкой персональных данных, в соответствии со статьей 951 Гражданского кодекса», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что указанная МФО была привлечена к адмответственности за утечку персональных данных граждан. Ее оштрафовали на 1,8 млн тенге.