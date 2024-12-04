Минтуризма изменит порядок присвоения спортивных званий

До сегодняшнего дня звания и разряды присваивались исключительно на основании занятых призовых мест
Новые нормы предусматривают унифицированный подход к присвоению званий и разрядов для всех категорий спорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма
В рамках совершенствования системы присвоения спортивных званий и разрядов разработан проект нового приказа, предусматривающий изменения по всем видам спорта, в том числе для таких видов, как спортивная акробатика и художественная гимнастика.
Действующий приказ был принят в 2014 году.
Изменение приказа предусматривает нормы по многим видам спорта, в том числе ввод бальной оценочной системы по художественной гимнастике и спортивной акробатике, разработанной республиканскими аккредитованными спортивными федерациями.
«До настоящего времени звания и разряды в указанных видах спорта присваивались исключительно на основании занятых призовых мест. Новые нормы предусматривают унифицированный подход к присвоению званий и разрядов для всех категорий спорта: олимпийских, паралимпийских, национальных, неолимпийских, технических, военно-прикладных и других. В проекте приказа уточняются требования для всех видов спорта, разработанные в сотрудничестве с профильными спортивными федерациями», – пояснил разработчик.
Спортсмены, выполнившие требования нового приказа, сохранят право на присвоение званий и разрядов, включая результаты, достигнутые на соревнованиях до вступления обновленных норм в силу.
Проект приказа направлен на согласование в Департамент юридической службы Минтуризма. Ожидается, что документ будет утвержден в январе 2025 года.