Минтуризма изменит порядок присвоения спортивных званий

Спорт
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Гульмира Кунапия
корреспондент

До сегодняшнего дня звания и разряды присваивались исключительно на основании занятых призовых мест

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новые нормы предусматривают унифицированный подход к присвоению званий и разрядов для всех категорий спорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

В рамках совершенствования системы присвоения спортивных званий и разрядов разработан проект нового приказа, предусматривающий изменения по всем видам спорта, в том числе для таких видов, как спортивная акробатика и художественная гимнастика.

Действующий приказ был принят в 2014 году.

Изменение приказа предусматривает нормы по многим видам спорта, в том числе ввод бальной оценочной системы по художественной гимнастике и спортивной акробатике, разработанной республиканскими аккредитованными спортивными федерациями.

«До настоящего времени звания и разряды в указанных видах спорта присваивались исключительно на основании занятых призовых мест. Новые нормы предусматривают унифицированный подход к присвоению званий и разрядов для всех категорий спорта: олимпийских, паралимпийских, национальных, неолимпийских, технических, военно-прикладных и других. В проекте приказа уточняются требования для всех видов спорта, разработанные в сотрудничестве с профильными спортивными федерациями», – пояснил разработчик.

Спортсмены, выполнившие требования нового приказа, сохранят право на присвоение званий и разрядов, включая результаты, достигнутые на соревнованиях до вступления обновленных норм в силу.

Проект приказа направлен на согласование в Департамент юридической службы Минтуризма. Ожидается, что документ будет утвержден в январе 2025 года.

#Спорт #приказ #порядок #звания

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