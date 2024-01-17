Минздрав исключил недобросовестные медорганизации из системы ОСМС

Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В результате в закупочной кампании на 2024 год количество поставщиков сократилось на 56 единиц

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав усиливает требования к поставщикам медицинских услуг в системе ОСМС. Эти меры направлены на повышение качества медпомощи, прозрачности и эффективности расходования финансовых средств, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Так:

 - расширены требования к медорганизациям перед включением в базу поставщиков медицинских услуг фонда медицинского страхования;

- предусмотрено повышение ответственности местных исполнительных органов за утверждение коечного фонда в разрезе профилей коек в стационарных и стационарозамещающих условиях;

расширены перечни причин, по которым расторгается контракт с медорганизацией и он исключается из базы поставщиков в системе ОСМС;

- введены ограничения на передачу консультативно-диагностических услуг на исполнение или субподряд сторонним организациям;

- теперь для оказания услуг ПМСП в рамках ГОБМП допускаются организации с прикрепленным населением 3 тыс. человек и выше;

 - теперь стационарозамещающая помощь может быть оказана только  при организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в амбулаторных условиях и (или) стационарных условиях.

По данным фонда медстрахования, данные меры позволили в закупочной кампании на 2024 год оптимизировать количество поставщиков на 56 единиц. И еще 50 поставщиков услуг ПМСП не допущены к участию в конкурсах по причине несоответствия установленным требованиям.

"В основном это поставщики, которые не соответствуют минимальному стандарту оснащения и медпомощь которых вызывала справедливые нарекания пациентов", – отметили в министерстве. 

#оптимизация #контракт #лицензия #финансирование #ОСМС #амбулатория #стационар

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