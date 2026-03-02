Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Около 18 тысяч граждан добровольно вызвались стать донорами крови в рамках февральской акции «Стань донором и подари надежду», инициированной Минздрав РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства



Заготовленные компоненты крови направлены на обеспечение пациентов, нуждающихся в проведении оперативных вмешательств, лечении онкогематологических и гематологических заболеваний, а также для оказания экстренной и плановой медицинской помощи.



Проведение месяца донорства способствует укреплению культуры безвозмездного добровольного донорства, повышению осведомлённости граждан о социальной значимости донаций и формированию стабильного резерва компонентов крови в медицинских организациях страны.



Ежегодно в Казахстане донорами становятся свыше 180 тысяч граждан, которые в совокупности совершают более 250 тысяч донаций крови и её компонентов.



Ежегодно более 80 тысяч пациентов получают переливание крови. Для многих из них это единственный шанс на выздоровление.



В Минздраве выразили искреннюю благодарность всем донорам за проявленную гражданскую ответственность, солидарность и вклад в сохранение жизни и здоровья наших граждан.