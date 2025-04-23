Вакцины против этого заболевания в настоящее время не существует

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с сезонным подъемом активности клещей, которые являются переносчиками опасных заболеваний, министерство здравоохранения призывает население строго соблюдать меры предосторожности при нахождении на открытой местности и при уходе за домашними животными, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Конго-Крымская геморрагическая лихорадка - опасное вирусное заболевание, которое передается преимущественно через укусы клещей.

Во избежание заражения следует:

использовать отпугивающие аэрозольные репелленты и закрытую одежду;

ежедневно осматривать кожу и одежду;

избегать контакта с кровью животных без защиты;

проводить противоклещевую обработку животных и помещений для скота, расположенных в природных очагах.

Вакцины против ККГЛ в настоящее время не существует. Учитывая, что при несвоевременно начатом лечении заболевание ККГЛ может закончиться смертельным исходом, при укусе клеща необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью.

Не рекомендуется удалять клещей самостоятельно!

Напомним, что на территории Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и города Шымкент имеются природные очаги Конго-Крымской геморрагической лихорадки.

Основной причиной существования природных очагов является обитание на этой территории иксодовых клещей, которые являются основными переносчиками ККГЛ, при этом клещи паразитируют на домашних и диких животных.

Наибольшее число пострадавших людей от укусов клещей регистрируется в мае-июне, ежегодное количество которых варьируют от 7 до 15 тысяч случаев.

В этом году в медицинские организации эндемичных областей с жалобами на укусы клещей обратилось 434 человека.

В целях профилактики укусов клещей санитарно-эпидемиологической службой в регионах созданы санитарные защитные зоны вокруг 149 неблагополучных по ККГЛ населенных пунктов.

Охвачено противоклещевой обработкой 354 830 голов скота, в 155 населенных пунктах прошла дезинсекция скотопомещений.