Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги

Возрастные категории и периодичность определяются врачом согласно медицинским стандартам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно п.3 ст. 80 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», граждане РК обязаны проходить профилактические медицинские осмотры и скрининговые исследования. К тому же с этого года онкоскрининги доступны абсолютно всем, независимо от статуса в системе ОСМС, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минздрава, обследования направлены на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, глаукомы, рака молочной железы, шейки матки и кишечника, вирусных гепатитов В и С, нарушений мозгового кровообращения и других опасных патологий.

Возрастные категории и периодичность определяются врачом согласно медицинским стандартам. Пройти скрининг можно в своей поликлинике — достаточно иметь удостоверение личности. Записаться можно через регистратуру, call-центр или мобильное приложение Damumed.

Часто участковые врачи или медсестры сами приглашают прикрепленное население, формируя списки по возрастным и иным критериям.

Кто и когда проходит скрининг?

 - заболевания сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца — мужчины и женщины от 40 до 76 лет

 - эндокринные заболевания: сахарный диабет — мужчины и женщины от 40 до 76 лет

- заболевания органов зрения: глаукома — мужчины и женщины от 40 до 76 лет

- онкологические заболевания: рак молочной железы — женщины от 40 до 76 лет; рак шейки матки — женщины от 30 до 74 лет; колоректальный рак — мужчины и женщины от 50 до 76 лет

- вирусные инфекции: вирусный гепатит В и С — медицинские работники; пациенты, поступающие на плановые и экстренные операции; пациенты центров и отделений гемодиализа, гематологии, онкологии, трансплантации, сердечно-сосудистой и легочной хирургии; лица, получающие гемотрансфузии и трансплантации органов, тканей, клеток; беременные женщины; 

- нарушения мозгового кровообращения  — мужчины от 50 до 76 лет.

В ведомстве добавили, что осмотр граждан нужен даже при абсолютном отсутствии каких-либо симптомов – исключительно для уверенности в своем здоровье.

