По итогам проверок к медицинским организациям применены дисциплинарные и экономические меры

По поручению Минздрава в связи с летальным исходом несовершеннолетнего пациента в Мангистауской области, формируется состав комиссии для проведения всесторонней проверки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В состав комиссии войдут заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля – главный медицинский инспектор, а также независимые эксперты.

Как уточняется, 19 февраля подросток 2012 года рождения был доставлен санитарной авиацией в алматинский Научный центр педиатрии и детской хирургии» для дальнейшего лечения. Несмотря на проведенные медицинские мероприятия, 13 апреля зафиксирован летальный исход.

Минздрав уже провел внеплановые проверки медицинских организаций Мангистауской области по факту оказания медицинской помощи пациенту.

В ходе проверки в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице выявлены следующие нарушения:

• многократные отказы в госпитализации (17, 23 и 25 января 2026 года);

• отсутствие проведения консилиумов;

• неполный учет обращений пациента;

• недостаточная оценка состояния;

• несоблюдение клинических протоколов.

В Актауской городской поликлинике №2 были установлены:

• неполный сбор анамнеза;

• отсутствие учета лабораторно-инструментальных данных;

• расхождение диагноза с клинической картиной;

• отсутствие очного осмотра при одном из обращений.

«По итогам проверок к медицинским организациям применены дисциплинарные и экономические меры. Материалы направлены в правоохранительные органы. Прокуратурой области возбуждено уголовное дело. Фондом социального медицинского страхования применены экономические санкции к Актауской городской поликлинике №2», – проинформировали в ведомстве.

Также в министерстве подчеркнули, что обеспечение качества и безопасности медицинской помощи остается приоритетом.

По итогам работы комиссии будут приняты дополнительные меры, направленные на недопущение подобных случаев в будущем.