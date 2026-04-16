Минздрав проводит проверку по факту смерти ребенка в Мангистауской области

Здравоохранение
78
Дана Аменова
специальный корреспондент

По итогам проверок к медицинским организациям применены дисциплинарные и экономические меры

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

По поручению Минздрава в связи с летальным исходом несовершеннолетнего пациента в Мангистауской области, формируется состав комиссии для проведения всесторонней проверки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В состав комиссии войдут заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля  главный медицинский инспектор, а также независимые эксперты.

Как уточняется, 19 февраля подросток 2012 года рождения был доставлен санитарной авиацией в алматинский Научный центр педиатрии и детской хирургии» для дальнейшего лечения. Несмотря на проведенные медицинские мероприятия, 13 апреля зафиксирован летальный исход.

Минздрав уже провел внеплановые проверки медицинских организаций Мангистауской области по факту оказания медицинской помощи пациенту.

В ходе проверки в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице выявлены следующие нарушения:

• многократные отказы в госпитализации (17, 23 и 25 января 2026 года);
• отсутствие проведения консилиумов;
• неполный учет обращений пациента;
• недостаточная оценка состояния;
• несоблюдение клинических протоколов.

В Актауской городской поликлинике №2 были установлены:

• неполный сбор анамнеза;
• отсутствие учета лабораторно-инструментальных данных;
• расхождение диагноза с клинической картиной;
• отсутствие очного осмотра при одном из обращений.

«По итогам проверок к медицинским организациям применены дисциплинарные и экономические меры. Материалы направлены в правоохранительные органы. Прокуратурой области возбуждено уголовное дело. Фондом социального медицинского страхования применены экономические санкции к Актауской городской поликлинике №2»,  – проинформировали в ведомстве.

Также в министерстве подчеркнули, что обеспечение качества и безопасности медицинской помощи остается приоритетом.

По итогам работы комиссии будут приняты дополнительные меры, направленные на недопущение подобных случаев в будущем. 

#смерть #Минздрав #ребенок #Мангистауская область

Популярное

Все
Нотр-Дам в... Шымкенте
Светильники из вторсырья
«Махаббат» превращает нити в чувства
Задача – возвращение в элиту
Великий балетный реформатор
Настоящая кузница чемпионов
Алгоритмы и этические нормы
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Новая архитектура будущего
Пополнят ряды «крылатой» пехоты
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Приближающий будущее
Рост без оглядки на нефтянку
Дружественные отношения
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Столичный гидроузел – объект особого внимания
Новая система биометрии вызвала ажиотаж в аэропортах ЕС
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Караганде открылся креативный экохаб
Как станцевать любовь
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Каждый значимый инвестпроект в Казахстане будет под прокурорским сопровождением - Берик Асылов
Сила слова и дух степи
Рассмотрены перспективные направления
Умышленную подмену госномеров на грузовиках выявили в Туркестанской области
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
От практики – к профессии
Магнолии цветут
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
МВД напомнило водителям о проверке документов

Читайте также

В Шымкенте успешно провели сложную операцию при редком забо…
Вакцина под контролем
Состоялся конгресс нефрологов
В России завершено клиническое исследование препарата от ра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]