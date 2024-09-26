Минздрав прокомментировал изменение правил работы «скорой помощи»

Как пообещали в Минздраве, ни один вызов не останется без внимания

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с неверной интерпретацей содержания проекта приказа о внесении изменений в правила оказания скорой медицинской помощи, в Минздраве сделали заявление, передает корреспондент Kazpravda.kz

В ведомстве пояснили, что, как и прежде, позвонив по номеру 103, все пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова.

«В то же время, для улучшения оперативности, к обслуживанию вызовов IV категории срочности в рабочее время будут привлекаться мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи. В вечернее и ночное время, а также в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи», – заверили в госоргане.

Таким образом, для граждан ничего не поменяется, ни один вызов не останется без внимания, а оперативность и качество обслуживания пациентов только улучшится.

Напомним, на днях Минздрав опубликовал проект изменений в правила оказания скорой медицинской помощи.