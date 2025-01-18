Минздрав сообщил о результатах работы системы по маркировке лекарств

Система маркировки позволяет дистанционно отслеживать движение каждого лекарственного средства от момента производства или ввоза до его конечной реализации, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

С момента запуска системы маркировки лекарственных средств лечебные учреждения Казахстана приняли более 16,5 миллионов упаковок лекарственных средств, а аптеки — свыше 21,5 миллионов упаковок.

Об этом в ходе совещания под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Тамары Дуйсеновой сообщил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов. По состоянию на 16 января через аптеки и медицинские организации страны уже реализовано 12 миллионов упаковок промаркированных лекарств.

Система маркировки позволяет дистанционно отслеживать движение каждого лекарственного средства от момента производства или ввоза до его конечной реализации. Это существенно снижает риск попадания контрафактных препаратов в оборот, обеспечивает прозрачность и контроль за обеспечением медицинских учреждений необходимыми медикаментами. Кроме того, маркировка и прослеживаемость лекарственных средств приведут к значительной экономии бюджетных средств.

Тамара Дуйсенова подчеркнула, что главная цель системы — предоставить населению безопасные и качественные лекарства, а открытый контроль позволяет министерству здравоохранения и местным акиматам оперативно реагировать на потребности медицинских учреждений.

Заместитель премьер-министра поручила принять меры по отслеживанию целевого использования лекарственных средств с помощью возможностей системы маркировки.