Минздрав внедряет новую электронную систему управления ресурсами

Здравоохранение,Госуслуги
65
Дана Аменова
специальный корреспондент

На текущем этапе проект реализуется в пилотном режиме

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В системе здравоохранения начато внедрение модернизированной Системы управления ресурсами, которая позволяет в режиме онлайн учитывать медицинские организации, кадры, оборудование и медицинскую технику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным министерства, основная задача системы – повысить точность планирования и снизить влияние человеческого фактора за счет минимизации ручного ввода данных.

Новая система дает возможность прогнозировать потребность в ресурсах на срок до пяти лет и вести учет активов медицинских организаций с интеграцией с информационными системами государственных органов.

На текущем этапе проект реализуется в пилотном режиме. В нем участвуют 672 медицинские организации по всем 20 регионам страны. По итогам пилота планируется дальнейшее масштабирование системы СУР.

#Минздрав #система #управление #ресурсы

Популярное

Все
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $600 млрд
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Гражданам еще пяти государств ограничили въезд в США
Победителей конкурса «Отанды сүю – жүректен» наградили в Астане
Рост ВВП Казахстана за 11 месяцев 2025 года составил 6,4%
Крупнейший в мире электропаром прошел первые испытания
Минздрав внедряет новую электронную систему управления ресурсами
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
В тройке лидеров
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Завершен второй этап строительства проспекта
Итоги большого общественного пути
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Первая победа
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Хоккеиста осудили на 3 года за смерть вратаря молодежной команды в ВКО
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Следим за финалом, ожидаем побед
Казахстан построит транспортно-логистический терминал в иранском порту Шахид Раджаи
Волки все ближе к селу
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

История анестезиолога из Акмолинской области: путь к детско…
Более 100 автомашин получили подстанции скорой помощи в Кар…
Производство медизделий для травматологии и ортопедии запус…
В Казахстане сократилось число случаев ботулизма

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]