На текущем этапе проект реализуется в пилотном режиме

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В системе здравоохранения начато внедрение модернизированной Системы управления ресурсами, которая позволяет в режиме онлайн учитывать медицинские организации, кадры, оборудование и медицинскую технику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным министерства, основная задача системы – повысить точность планирования и снизить влияние человеческого фактора за счет минимизации ручного ввода данных.

Новая система дает возможность прогнозировать потребность в ресурсах на срок до пяти лет и вести учет активов медицинских организаций с интеграцией с информационными системами государственных органов.

На текущем этапе проект реализуется в пилотном режиме. В нем участвуют 672 медицинские организации по всем 20 регионам страны. По итогам пилота планируется дальнейшее масштабирование системы СУР.