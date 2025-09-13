фото ПС Конституционного суда

Конституционный суд пригласил к участию в форуме «Мир и будущее через право» более 150 участников: председателей и судей органов конституционного контроля, уполномоченных по правам человека, ведущих ученых-юристов и правозащитников, представителей международных организаций Казахстана и из 15 стран Европы, Азии и Африки.

Открывая пленарное заседание, председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова отметила, что форум – важная платформа для профессионального диалога, обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов конституционного правосудия. Она подчеркнула, что именно конституционное правосудие играет сегодня ключевую роль в укреплении верховенства права, обеспечении прав и свобод личности, в поддержании устойчивости государственных институтов.

– В условиях глобализации и современных вызовов возрастает роль обеспечения приверженности конституционным ценностям. Необходимо укреплять правовой статус человека и гражданина на основе международных стандартов, касающихся неотчуждаемости и соблюдения прав и свобод, юридического равенства всех и каждого, в том числе перед законом и судом, – заявила Эльвира Азимова.

О роли Конституции в развитии и укреплении отечественной независимой судебной системы говорил председатель Верховного суда Казахстана Асламбек Мергалиев.

– Основной закон установил фундаментальное положение, касающееся организации судебной системы как самостоятельной ветви государственной власти: это правовой статус судей, единая система судебных органов, принципов правосудия, финансирование судов и другие важные положения. Потенциал Конституции, заложенный в ее принципах, продолжает оставаться драйвером активных реформ в стране, в том числе судебных, – отметил глава Верховного суда.

О достойном историческом выборе, который сделала наша страна 30 лет назад, высказался председатель Высшего судебного совета РК Дмитрий Малахов.

– Конституция стала мощным фундаментом демократического развития, гарантом верховенства права, символом стабильной и правовой опоры во всех сферах дея­тельности. А потому тема форума глубоко символична, его участники говорят о мире и будущем стран через призму права, – отметил он.

Среди спикеров пленарного заседания были также председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Клер Бази Малори, отметившая стратегическую значимость совместных усилий международного сообщества в развитии национальных систем конституционного правосудия; председатель Федерального высшего суда Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Хамад Мохаммед аль Бади аль Захри, председатель Верховного суда Зимбабве Люк Малаба и председатель Конституционного суда Монголии Байасгалан Гунгаа, обратившие внимание на важность укрепления доверия общества через верховенство права и гарантии прав человека.

В кулуарах форума своими впечатлениями поделилась участница форума из Кыргызстана – судья Конституционного суда КР Чинара Айдарбекова:

– Наличие Конституционного суда в демократическом правовом государстве не прихоть, а норма. Он выступает стражником принципов, которые закреплены в Конституции. Основные законы стран Центральной Азии очень схожи по содержанию, потому что все мы поддерживаем одинаковые ценности. Для нашей страны интересно, как казахстанский Конституционный суд, рассматривая дела с принципом равенства, «распаковывает» его. В свою очередь, у нас есть хорошая практика, и мы готовы поделиться своим опытом – дела могут быть похожи, и важно единообразие подходов.

В рамках форума также прошли три тематические сессии и специальный блок в формате нетворкинга. В центре обсуждения оказались такие вопросы, как роль конституционного правосудия в укреплении правового государства, обеспечение верховенства закона, формирование доверия граждан к институтам власти и продвижение ценностей Конституции. Такие форматы призваны укрепить профессиональные связи и способствовать обмену передовыми практиками.

Важным дополнением к основной программе стали гостевые лекции зарубежных экспертов, прошедшие в Академии управления Министерства внутренних дел и Академии правосудия при Высшем судебном совете РК. Эти мероприятия способствовали укреплению академического и профессионального сотрудничества, а также передаче международного опыта казахстанским специалистам.

Достойным завершением форума стала посадка деревьев на аллее 30-летия Конституции Рес­публики Казахстан, в которой приняли участие члены иностранных делегаций.