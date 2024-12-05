Мир особых возможностей

Поддержка в социализации и обучении – это главный воп­рос, волнующий родителей маленьких жителей Астаны, у которых диагностированы расстройство аутистического спектра, ДЦП, задерж­ка психического развития и другие заболевания. Специально для таких детей в 2018 году открыл свои двери реабилитационный центр, созданный при ОО «Объединение лиц с инвалидностью «Береке Астана».

По словам заведующей центра Баян Шукуевой, ежедневно к ним приходят до 35–40 детей. Их возраст от полутора до 18 лет. Здесь, в стенах двухэтажного здания, несовершеннолетним астанинцам с особыми потребностями помогают осваивать как элементарные бытовые, так и более сложные навыки.

– Наша задача – помочь детям стать частью общества. На пути социализации, безусловно, не обойтись без помощи специалистов. У нас работают дефектологи, психологи, логопеды, эрго- и АВА-терапевты, инструкторы ЛФК и АФК, нейропсихологи и педагоги творческих уроков. Кабинеты коррекции оснащены современными дидактическими материалами, учебными пособиями и техническими средствами, способствующими индивидуальному подходу к обучению. Для каждого ребенка составлены отдельные программа развития и график занятий. У многих наших воспитанников уже есть хорошие результаты: они произносят первые слова и делают уверенные шаги, – рассказывает Баян Жумажановна.

Шестилетний Алишер (имя изменено), как поясняет логопед Данара Кадырова, нуждается в постоянном сенсорном насыщении. Проще говоря, у ребенка нарушены механизмы взаимо­действия с окружающим миром. Такие патологии встречаются у людей с аутизмом, сенсорной дисфункцией и другими неврологическими, психичес­кими расстройствами. Для интеграции больных используется сенсорная терапия, состоящая из упражнений, направленных на развитие баланса, координации движений и чувства тела в пространстве, а также заданий с различными текстурами и материа­лами (шерсть, песок, вода, глина) для стимуляции осязания. Это помогает улучшить восприятие различных тактильных ощущений.

– Мы находим индивидуальный подход к каждому ребенку, – добавляет Данара Кадырова. – На одном занятии изучаем цифры, звуки, на другом – формируем навыки блокировки нежелательного поведения. О том, что уроки дают свои положительные результаты, нам говорят и родители.

Айнагуль – мама 12-летней школьницы. Долгое время девочка была замкнутой и необщительной. Сейчас же поведение ребенка значительно улучшилось.

– Ходим в центр всего несколько месяцев, но уже сейчас замечаю, что дочь стала более раскрепощенной. Недавно она даже рассказала логопеду стихотворение, а в школе у нее начали появляться друзья, – говорит женщина, подчеркивая, что их график посещений занятий весьма насыщенный и включает весь спектр – от эрготерапии до ЛФК.

Эрготерапия – это своего рода основа основ. Именно на этих занятиях детей обучают повседневным навыкам самообслуживания. Как говорит выпускница медицинского колледжа «Томирис», эрготерапевт Людмила Дорошина, привычные для обычного человека звуки воды из открытого крана могут вызвать дисбаланс у детей с РАС, поэтому их цель – сформировать у ребенка чувство безопасности.

– У людей с аутизмом часто отсутствует способность фильтровать звуковые раздражители, такие как шум воды, шелест фантиков, которые для нас являются фоновым шумом. Для них такие внешние явления могут вызывать стресс и дискомфорт. Например, когда ребенок моет руки, шум воды может быть для него пугающим. Мы помогаем ему не только осваивать базовые навыки самообслуживания в быту, но и адаптироваться к звуковой среде, что позволит комфортно посещать общест­венные места. Наша задача – научить справляться с повседневными ситуация­ми, объяснив, как воспринимать окружающий мир так, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно, несмотря на существующие особеннос­ти, – отмечает Людмила Дорошина.

Помимо эрготерапии, не меньшее значение для ребенка с расстройством аутистического спектра, ДЦП, ЗПР и другими недугами имеют адаптивная и лечебная физкультура. Эти занятия проводит Берекет Ниязов. По его словам, АФК помогает воспитанникам познавать базовые потребности, к примеру, правильно ходить, бегать, прыгать.

– Адаптивная физкультура так и называется, потому что помогает ребенку подражать действиям инструктора. Здесь, в кабинете, как вы видите, есть необходимые технические средства – балансиры, фитболы, с помощью которых и проводим коррекционные занятия для развития двигательных навыков, улучшения физической активности, координации. Безусловно, программы разрабатываются с учетом потребностей каждого ребенка и, как правило, начинаются с самых легких упражнений с последующим увеличением нагрузок, – поясняет Берекет Ниязов.

Если в кабинете адаптивной и лечебной физкультуры ребенок учится копировать движения взрослого, то у дефектолога воспроизводит звуки, слоги, которые в последующем формируют слова и целые предложения. И если с первого взгляда кажется, что проведение коррекционных уроков не составляет особого труда, на самом деле все не так. Это ответственный этап, состоящий из различных заданий на развитие мелкой моторики, восприятия речи.

– Повторяя за взрослым звуки окружающего мира, ребенок постепенно развивает свою речь. Главное во время занятий – терпение и выдержка как со стороны педагога, так и самого воспитанника. Учитывая разные степени заболевания наших маленьких посетителей, кому-то требуются месяцы, а кому-то и годы для того, чтобы освоить необходимые азы, – говорит дефектолог Зарина Маханбетова.

На сегодняшний день работа в цент­ре выстроена таким образом, что у каждого ребенка имеется своя история развития и успеха. За достижениями можно проследить, заглянув в специальную тетрадь, где собраны все важные составляющие занятий. Вот на первой странице ребенок неуверенно и совсем неровно проводит первые линии, а дальше видно, как формируется его твердость в почерке и рисунках. Для родителей такой «талмуд» по-настоящему ценен и важен, пос­кольку позволяет убедиться в способностях ребенка. Ведь не зря говорят, что не бывает бездарных детей, есть неумехи-взрослые, которые не могут разглядеть их способнос­ти. К преподавателям реабилитационного цент­ра «Береке Астана» это не относится. Здесь педагоги умеют видеть в детях самое ценное – желание развиваться и жить.

– Мы уделяем пристальное внимание не только образовательной стороне, но и культурно-развлекательной, поэтому стараемся вывозить наших деток в цирк, музеи, ТРЦ. Все это делается для лучшей социализации. Ребята посещают ипподром и бассейн. Большую помощь и поддержку оказывают родители и спонсоры. Благодаря последним мы сумели обставить наш центр и оснастить его необходимой материально-технической базой, – резюмирует Баян Шукуева, добавляя, что двери их центра всегда открыты для новых воспитанников и благотворителей.